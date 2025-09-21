Fatih Karagümrük, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
Trendyol Süper Lig — 6. hafta | İlk yarı özeti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor 0 - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1 sonucu ile tamamlandı.
32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlarla buluştu.
36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu; top direğin dibinden auta çıktı.
38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı plase vuruşunda direğin yanından auta gitti.
40. dakikada Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı bloke etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.