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Fatih Terim, Al-Shabab ile Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:21
Fatih Terim, Al-Shabab ile Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Fatih Terim Yılın Kareleri Oylamasında

Suudi Arabistan'ın Al-Shabab ekibinin teknik direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünlü teknik adam, bu etkinlikte yer alarak spor dünyasındaki önemli anları değerlendirdi.

Fatih Terim'in liderliğindeki Al-Shabab, Suudi Arabistan futbolunda kayda değer başarılara imza atmaya devam ediyor. Terim'in oylamaya katılması, hem kendi kariyeri hem de takımının uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

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