Fatih Terim, Al-Shabab ile Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Fatih Terim Yılın Kareleri Oylamasında

Suudi Arabistan'ın Al-Shabab ekibinin teknik direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ünlü teknik adam, bu etkinlikte yer alarak spor dünyasındaki önemli anları değerlendirdi.

Fatih Terim'in liderliğindeki Al-Shabab, Suudi Arabistan futbolunda kayda değer başarılara imza atmaya devam ediyor. Terim'in oylamaya katılması, hem kendi kariyeri hem de takımının uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.