Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Fatma Damla Altın, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Başarı Elde Etti

Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları kapsamında gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında, Fatma Damla Altın kadınlar uzun atlama T20 sınıfında büyük bir başarıya imza attı.

Uzun Atlama Mücadelesi

Özel milli sporcumuz Fatma Damla Altın, zorlu rakiplerine karşı gösterdiği üstün performansla bronz madalya elde ederek ülkemizi gururlandırdı.

Altın'ın Başarısı

Altın, bu madalya ile Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha temsil ederek, genç sporcular için ilham kaynağı olmayı başardı.