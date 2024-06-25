Trabzonspor Cihan Çanak'ı hedefine aldı! Transfer görüşmeleri başladı

Bordo-mavililer, transfer döneminin en sıcak isimlerinden biri olan Cihan Çanak için harekete geçti. Trabzonspor Kulübü, Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Cihan Çanak'ı transfer etmek için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Cihan Çanak Kimdir?

Belçika'da doğan ve yetişen Cihan Çanak, futbol yaşantısına Standard Liege altyapısında başladı. 2022 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, bu sezon 31 maça çıkarak 2 asist yaptı.

Sol kanatta görev yapabilen Cihan Çanak, sürati ve tekniğiyle dikkat çeken bir futbolcu.

Trabzonspor, Cihan Çanak'ı transfer ederek kanatlarda önemli bir takviye yapmış olacak. Özellikle sol kanat mevkiinde eksiklik yaşayan bordo-mavililer, bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

