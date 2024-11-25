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6 Yaşındaki Anka Deniz Bal, Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Amasya'dan Anka Deniz Bal, 6 yaşında dünya ikincisi oldu. Bestemşe oyununa ablası sayesinde ilgi duyan minik sporcu, büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:53
6 Yaşındaki Anka Deniz Bal, Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Amasyalı Minik Sporcu Anka Deniz Bal, Dünya Şampiyonu Olma Yolda

Amasya'da ablasına özenerek zeka oyunlarına başlayan 6 yaşındaki Anka Deniz Bal, "MIND SUMMIT 2024" organizasyonu kapsamında düzenlenen Dünya Bestemşe Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. 9-16 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen şampiyonaya, 14 ülkeden yarışmacılar katıldı.

Başarılarının Ardındaki Azim

Anka Deniz Bal, şampiyonada gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Beş yaşında ablasına özenerek bestemşe kursuna başlayan Bal, Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya İl Temsilcisi Canan Alıcıoğlu’ndan eğitim aldı. Alıcıoğlu, Bal'ın şampiyonadaki en küçük yarışmacı olduğunu ve her gün 2 saat antrenman yaptığını belirtti.

Ablasının Gururu

Anka Deniz, turnuvada oynadığı her yarışmacının kendisinden büyük olduğunu ifade ederek, "Turnuvada en sevdiklerim Kazakistan'dan gelen Aynur Hoca ve İspanya'dan gelen Sara'ydı. Mangala, bestemşe ve diğer oyunları oynamayı çok seviyorum. Bir yıllık çalışmayla bestemşe oyununda dünya ikincisi oldum. Dünya birincisi olmak istiyorum. Çok çalışacağım ve amacıma ulaşacağım" dedi.

Kardeşiyle Gurur Duyuyor

Anka'nın 11 yaşındaki ablası Arsen Deniz Bal, kardeşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Bestemşe oyununu kardeşime ilk ben öğrettim. Kardeşim dünya ikincisi oldu, çok mutluyum. İlk başlarda motive olsun diye ona bilerek yeniliyordum. Şimdi çok güzel oynuyor. İnşallah hedeflerine ulaşır" dedi.

Bestemşe Oyunu Nedir?

"Orta Asya" kökenli bir mangala oyunu türü olan bestemşe, 50 taş ve iki kişi ile oynanır. Oyun seti üzerinde karşılıklı 5'er adet olmak üzere 10 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazne bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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