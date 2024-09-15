Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun başlangıcında 3 heyecan dolu maç yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:44
Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftası geride kaldı. Bugün düzenlenen 3 karşılaşmayla heyecan devam etti.

Maç Sonuçları

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Kapaklıspor - Trabzonspor: 77-66
  • Gaziantep Basketbol - iLab Basketbol: 79-82
  • OGM Ormanspor - TED Ankara Kolejliler: 72-64

Haftanın sonuçları, takımların ilerleyen maçlardaki performansları için büyük önem taşıyor. Hayranlar, bir sonraki karşılaşmalarda hangi sürprizlerle karşılaşacaklarını merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akdeniz Off-Road Kupası Coşkusu Yaşandı
2
Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 3-2 Geçti
3
Red Bull'ün Şampiyonu Jaan Roose, İstanbul'da Kıtalar Arası İp Üstünde Yürüdü
4
Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Hakem Tartışmaları Devam Ediyor
5
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu
6
2024 Türkiye Drift Şampiyonası Üçüncü Yarışında Şampiyonlar Belli Oldu
7
Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Heyecanı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları