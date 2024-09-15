Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Heyecanı

Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftası geride kaldı. Bugün düzenlenen 3 karşılaşmayla heyecan devam etti.
Maç Sonuçları
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları aşağıdaki gibidir:
- Kapaklıspor - Trabzonspor: 77-66
- Gaziantep Basketbol - iLab Basketbol: 79-82
- OGM Ormanspor - TED Ankara Kolejliler: 72-64
Haftanın sonuçları, takımların ilerleyen maçlardaki performansları için büyük önem taşıyor. Hayranlar, bir sonraki karşılaşmalarda hangi sürprizlerle karşılaşacaklarını merakla bekliyor.