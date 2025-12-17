Niğdeli Milli Güreşçilerden Vali Çelik'e Ziyaret — Deaflympics'te Bronz

Ahmet Talha Kacur ve Kadir Kuş Niğde'de kabul edildi

Ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri derecelerle Türk güreşinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Niğdeli milli sporcular Ahmet Talha Kacur ve Kadir Kuş, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları bronz madalyaların ardından Niğde Valisi Cahit Çelik'i makamında ziyaret etti.

16-25 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Deaflympics Olimpiyat Oyunlarında grekoromen güreş 87 kilogramta mücadele eden Ahmet Talha Kacur ile grekoromen güreş 67 kilogramda mindere çıkan Kadir Kuş, elde ettikleri başarıyla hem Niğde'nin hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Ziyarette konuşan Vali Cahit Çelik, uluslararası düzeyde kazanılan madalyaların ülke ve il adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Niğdeli milli sporcuların azim, disiplin ve kararlılığının genç sporcular için önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Çelik, sporcuları, yetiştiren antrenörleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

