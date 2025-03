Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti: Rangers ile Penaltılarda 3-2 Yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçında normal süresi ve uzatma bölümü 2-0 önde tamamlanmasına rağmen penaltı atışlarında 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Maçın İlk Yarısında Gelişen Olaylar

Karşılaşmanın 57. dakikasında Talisca, ceza sahası dışından sağ ayağıyla şut çekti ancak top üstten auta gitti. 66. dakikada Kostic'in soldan ortasında Talisca'nın kafa vuruşu direk dibinden dışarı çıktı. 70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunu kaleci İrfan Can kontrol etti. Aynı dakikada, Igamane'nin yayın içinden yaptığı vuruş da kaleci İrfan tarafından kornere çeldirildi.

İkinci Yarıda Gelen Goller

73. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında Szymanski, ayak dışıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 90+4. dakikada Fenerbahçe, Tadic'in pasıyla Dzeko'yu buldu ancak Dzeko'nun şutu üstten auta gitti.

Uzatmalarda Heyecan Doruğa Ulaştı

Normal sürenin sona ermesinin ardından uzatma dakikalarına geçildi. 100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından şutu İrfan Can tarafından kornere çeldirildi. İlk uzatma bölümünde skor değişmezken, 109. dakikada Tavernier'in serbest vuruşu İrfan Can tarafından son anda kurtarıldı. 116. dakikada Yusuf Akçiçek'in ceza sahası dışından şutunu da kaleci kontrol etti.

Penaltı Atışlarında Kayıp

Uzatma bölümleri sonucunda seri penaltı atışlarına geçildi. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltıları gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltılardan yararlanamadı. Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırdı; ancak Tavernier, Cerny ve Lawrence başarılı atış yaparak takımını öne geçirdi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi serüvenine veda etmiş oldu.