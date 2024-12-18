Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 90-63 Yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde zorlu sınavını kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Barcelona'ya etki altında bir performans sergileyerek 90-63’lük skorla mağlup oldu. Maç, Fenerbahçe Beko’nun Avrupa'daki zorluklarla yüzleştiği bir döneminde gerçekleşti.

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Maç boyunca Fenerbahçe Beko, rakibinin etkili oyununa karşılığını veremedi. Barcelona'nın alanın her köşesinde kurduğu baskı, Fenerbahçe'nin oyun düzenini bozarak sonuç üzerinde belirleyici oldu. Bu sonuç, Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'ndeki sıralamasını da olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe Beko, önümüzdeki maçlarda daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.