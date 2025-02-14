Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Galatasaray'ı Geçti

Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 89-74 Yenerek Finale Çıktı

Fenerbahçe Beko, ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla finalde Beşiktaş Fibabanka'nın rakibi oldu. Organizasyonun finali 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Maçın Detayları

Fenerbahçe Beko, ilk periyotta Melih Mahmutoğlu, Errick McCollum ve Wade Baldwin ile dış atışlardan bulduğu isabetlerle öne geçti. Galatasaray ise rakibinin dış atışlarına boyalı alandan sağladığı basketlerle karşılık vererek periyodu 22-16 önde bitirdi.

İkinci periyotta Galatasaray, William Cumming'in 13. dakikada kaydettiği turnike ile skor farkını 1'e kadar indirdi: 22-21. Ancak, Fenerbahçe Beko, etkili hücumuyla devre sonunda skor farkını açarak soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte dış atışlarda istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in orta mesafeden bulduğu basketlerle rakibine fark attı. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Sertaç Şanlı'nın smacı ile farkı 18'e çıkardı ve bu çeyreği 64-46 önde tamamladı.

Son çeyrekte de oyun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, maçtan 89-74 galip ayrıldı.

Uyarı Anonsları ve Taraftar Olayları

Karşılaşma sırasında Fenerbahçe taraftarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı toplamda 3 kez uyarı anonsu yapıldı. Son periyodun bitimine 8 dakika 21 saniye kala Galatasaraylı oyunculara yönelik atılan maddeler sebebiyle hakemler ve Galatasaray oyuncuları soyunma odasına gitti. Yabancı madde atan taraftarların bulunduğu tribün boşaltıldıktan sonra oyuna devam edildi.

Beşiktaş Fibabanka Tribünlerde Yer Aldı

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final çerçevesinde Mersinspor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka oyuncuları, Fenerbahçe - Galatasaray maçını tribünden izledi. Siyah-beyazlı oyuncular, ilk yarıyı takip ettikten sonra salondan ayrıldı.