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Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Maçı Öncesi Beklentiler

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Başantrenör Jasikevicius ve oyuncu Sertaç Şanlı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:22
Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Maçı Öncesi Beklentiler

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız Maçı Öncesi Beklentiler

Fenerbahçe Beko, yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında gerçekleşecek bu önemli karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve oyuncu Sertaç Şanlı değerlendirmelerde bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un Açıklamaları

Litvanyalı başantrenör Jasikevicius, Kızılyıldız'ın sezon başlangıcında gösterdiği başarıyı vurgulayarak, "Geçen yıl bizi kendi sahamızda yendiler. Çok fiziksel, iyi yönetilen ve organize bir takım. Bu yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor," dedi.

Sertaç Şanlı'nın Görüşleri

Fenerbahçe Beko oyuncusu Sertaç Şanlı ise, "Önümüzde ilk çift maç haftası var. Kızılyıldız da sezona bizim gibi girdi ve iki önemli galibiyet aldı. Kesinlikle zor bir karşılaşma olacak. Kadromuzda eksiklerimiz de var ancak yine takım olarak iyi mücadele ederek açıklarımızı kapatacağız. Taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak bize büyük bir güç katacak. Bu mücadeleyi kazanmak ve çift maç haftasına iyi bir giriş yapmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Karşılaşma yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

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