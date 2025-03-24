Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Jasikevicius ve Zagars'dan önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:27
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında, yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe Beko, maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile oyunculardan Arturs Zagars, mücadele ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius: "Maksimum Konsantrasyon Şart"

Jasikevicius, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Çok önemli bir maç. Herkesin maksimum konsantrasyonla maksimum çaba göstermesine ihtiyacımız var. Paris, ligdeki en hızlı takımlardan biri. Onları yavaşlatmanın ve işlerini zorlaştırmanın yollarını bulmalıyız." şeklinde konuştu.

Zagars: "İlk Çeyreklerde İyi Başlamalıyız"

Fransız temsilcisinin hızlı ve tempolu bir takım olduğuna dikkat çeken Zagars ise, "İyi koşuyorlar ve maç başlarında çok iyiler. Bence Avrupa Ligi'nde ilk devre performanslarında en iyi takımlardan biri. Bizim biraz daha üstüne çalışmamız gereken bir alan bu. Özellikle de ilk çeyreklerde iyi başlamak üzerine. Evimizde fiziksel, sert bir maça hazır olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarlarımızın desteğine her zaman olduğu gibi bu maçta da ihtiyacımız var. Bizim için gerçekten önemli bir maç çünkü ev sahibi avantajını güvence altına almaya çalışıyoruz. Umarım yarın, burada yüksek sesle bizi destekleyen bir kalabalık olur." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

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