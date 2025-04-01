Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile Kapışacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu önemli müsabaka, 20.45'te başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde lider konumda olan sarı-lacivertliler, 22 galibiyet ve 10 mağlubiyetle play-off turunda ev sahibi avantajını elde etti. Barcelona ise ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgi ile 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı, İspanyol ekibi 90-63’lük skorla kazanmıştı.