Fenerbahçe, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersizlerle başladı.

Antrenman, sahada ısınma ve koordinasyon programlarıyla devam ederken, futbolcular pas çalışması, dar alanda çift kale maçlar ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdiler.

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.