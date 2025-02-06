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Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:25
Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Tören, Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi.

Cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan gibi sporda önemli isimler yer aldı. Ayrıca Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin ve siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun ve Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz gibi isimler de Yalçın Ailelerini yalnız bırakmadı.

Cenaze namazı öncesinde Sergen Yalçın ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eski başkan Serdar Bilgili ve farklı spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.

Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi'nde...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sergen Yalçın (sol 3) ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi'nde...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, Kilyos Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sergen Yalçın (sol 3) ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

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