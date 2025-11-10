Fenerbahçe Çaykur Rizespor Hazırlıklarına Başladı — 23 Kasım Deplasmanı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Çalışma, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, milli oyuncuların yokluğunda yapıldı.

Antrenmanın detayları

Kayserispor maçında 60 dakika üzeri forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçen diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdman, çift kale maç ile noktalandı.

