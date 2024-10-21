Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Oosterwolde'nin Sağlık Durumu Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden Önemli Açıklama

Sarı-lacivertli ekip, son dönemde sakatlık yaşayan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde hakkında bilgilendirme yaptı.

Sakatlık Detayları

Kulüpten yapılan resmî açıklamada, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü olduğu belirtildi.

Rehabilitasyon Süreci Başladı

Her iki oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin başlamış olduğu aktarıldı. Fenerbahçe camiası, oyuncuların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını bekliyor.