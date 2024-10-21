DOLAR
34,26 0,59%
EURO
37,18 0,25%
ALTIN
3.013,64 -0,65%
BITCOIN
2.309.791,16 2,11%

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Oosterwolde'nin Sağlık Durumu Açıklaması

Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:48
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Oosterwolde'nin Sağlık Durumu Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden Önemli Açıklama

Sarı-lacivertli ekip, son dönemde sakatlık yaşayan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde hakkında bilgilendirme yaptı.

Sakatlık Detayları

Kulüpten yapılan resmî açıklamada, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiği, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü olduğu belirtildi.

Rehabilitasyon Süreci Başladı

Her iki oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin başlamış olduğu aktarıldı. Fenerbahçe camiası, oyuncuların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talat Ünlü Balkan Halter Federasyonu'nda Asbaşkanlığa Seçildi
2
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Oosterwolde'nin Sağlık Durumu Açıklaması
3
Mustafa Mehmet Kaya, 2024 Nürburgring Porsche Kupası'nda Şampiyon
4
Bengisu Avcı, Molokai Kanalında Tarih Yazdı
5
Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 Yılı Değerlendirdi
6
Ersan Parlatan: Keçiörengücü'nün Geleceği İçin Umut Veriyor
7
Genç Milli Boksörlerden Dünya Şampiyonası Hedefi

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak