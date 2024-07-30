Fenerbahçe'den Lugano'ya Geçit Yok: Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atlama Başarısı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Başarısı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanş maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geldi. İlk maçta 4-3 galip gelen Sarı-Lacivertliler, bu kez de sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Rövanş Maçının Detayları

İstanbul'daki karşılaşma, Fenerbahçe'nin tur atlaması için kritik bir öneme sahipti. Maç boyunca baskın bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Lugano'ya karşı etkili bir performans göstererek turu geçmeyi başardı. Sonuç olarak, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ileri giderek büyük bir başarıya imza atmış oldu.