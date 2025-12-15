Düzce Üniversitesi Panthers'tan 15–14'lük galibiyet

Ünilig 1. Lig C Grubu'nda kritik zafer

Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Panthers), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2025–2026 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig karşılaşmasında rakibini geride bırakarak önemli bir galibiyete imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı (Timsahlar) ile karşılaşan Düzce Üniversitesi, sahadaki disiplinli oyun ve takım ruhuyla maçı 15–14 kazanarak mücadeleden zaferle ayrıldı.

Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig C Grubu'nda Düzce Üniversitesi'nin yer aldığı grupta; Bursa Uludağ Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Korumalı Futbol Takımları bulunuyor.

Düzce Üniversitesi yetkililerinin açıklamasında, "Üniversiteler arası spor kültürünü geliştirmeyi ve dayanışmayı teşvik eden bu organizasyonda izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı’nı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Panthers'ın bu galibiyeti, takımın ligdeki iddiasını güçlendirirken, ilerleyen maçlar için moral kaynağı oldu.

