Karaman FK 1-2 Kastamonuspor | TFF 2. Lig Beyaz Grup

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Kastamonuspor, Karaman FK'yı 2-1 mağlup etti. Goller Hasan Akpınar, M. Caner Öztürk (pen.) ve M. Arda Kartal'dan geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:11
Kastamonuspor, Karaman deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde konuk ekip Kastamonuspor, Yeni Karaman Stadı'nda karşılaştığı Karaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Maç Özeti

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Kirişçioğlu, Mehmet Erdoğan

Sonuç: Karaman FK 1-2 Kastamonuspor

Kritik Anlar ve Goller

13' - Hasan Akpınar (Karaman FK) takımını öne geçirdi.

32' (Pen.) - Mertan Caner Öztürk eşitliği sağladı.

89' - Mustafa Arda Kartal ile Kastamonuspor, maçın kaderini belirleyen golü kaydetti.

Kadro ve Değişiklikler

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı, Eyüpcan Delibalta, Ali Mert Aydın (Hasan Ali Şen dk. 90+3), Oğuz Çolak, Abdulkadir Sönmez, Sadi Karaduman, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar, Samet Dağlı (Mustafa Emir Meşe dk. 76)

Kastamonuspor: Haktan Şentürk, Sakıb Aytaç, İbrahim Halil Talay, İsmail Güven, Kadir Ari, Batuhan Günaldı (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 71), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Gürkan Başkan dk. 90), Gökdeniz Tandoğan (Emir Açıkgöz dk. 57), Mertan Caner Öztürk, Mustafa Arda Kartal

Sarı Kartlar

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı

Kastamonuspor: Emir Açıkgöz, Kadir Ari

Maç, son dakikalarda yüksek tempoyla geçerken Kastamonuspor'un son bölümde bulduğu gol galibiyeti getirdi. İki ekip de ligdeki hedefleri doğrultusunda puan aramaya devam edecek.

