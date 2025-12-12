Karaman FK 1-2 Kastamonuspor | TFF 2. Lig Beyaz Grup

Kastamonuspor, Karaman deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta mücadelesinde konuk ekip Kastamonuspor, Yeni Karaman Stadı'nda karşılaştığı Karaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Maç Özeti
Stat: Yeni Karaman
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Kirişçioğlu, Mehmet Erdoğan
Sonuç: Karaman FK 1-2 Kastamonuspor
Kritik Anlar ve Goller
13' - Hasan Akpınar (Karaman FK) takımını öne geçirdi.
32' (Pen.) - Mertan Caner Öztürk eşitliği sağladı.
89' - Mustafa Arda Kartal ile Kastamonuspor, maçın kaderini belirleyen golü kaydetti.
Kadro ve Değişiklikler
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı, Eyüpcan Delibalta, Ali Mert Aydın (Hasan Ali Şen dk. 90+3), Oğuz Çolak, Abdulkadir Sönmez, Sadi Karaduman, Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Hasan Akpınar, Samet Dağlı (Mustafa Emir Meşe dk. 76)
Kastamonuspor: Haktan Şentürk, Sakıb Aytaç, İbrahim Halil Talay, İsmail Güven, Kadir Ari, Batuhan Günaldı (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 71), Erdem Dikbasan, Kazım Can Kahya (Gürkan Başkan dk. 90), Gökdeniz Tandoğan (Emir Açıkgöz dk. 57), Mertan Caner Öztürk, Mustafa Arda Kartal
Sarı Kartlar
Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Yusuf Yardımcı
Kastamonuspor: Emir Açıkgöz, Kadir Ari
Maç, son dakikalarda yüksek tempoyla geçerken Kastamonuspor'un son bölümde bulduğu gol galibiyeti getirdi. İki ekip de ligdeki hedefleri doğrultusunda puan aramaya devam edecek.
