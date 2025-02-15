Fenerbahçe'den Robotik Devrim: Doğuş SPARC 5665 Takımı Kuruldu

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu toplantısında robotik takımını tanıttı; gençler için yeni bir teknoloji yolculuğu başlıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:50
Fenerbahçe'den Robotik Devrim: Doğuş SPARC 5665 Takımı Kuruldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Yenilik

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Doğuş SPARC 5665 robotik takımının kurulmasını, Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısında duyurdu. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, Rodopman, yapay zekanın hızla geliştiği günümüzde kulübün bu dönüşüme önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Teknolojiyle Takım Ruhu

Rodopman, “Takım ruhunu teknolojiyle birleştiren bir yolculuğa çıktık” diyerek Fenerbahçe'nin robotik dünyasına olan ilgisini dile getirdi. “Biz de robotik dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. SPARC 5665'le güçlerimizi birleştirerek Fenerbahçe Doğuş SPARC 5665 takımını, 'Fener'in ışığıyla geleceği kodluyoruz' sloganımızla kurduk. Artık sadece sahada değil, laboratuvarda, kod satırlarında da yer alacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'yi Uluslararası Alanda Temsil Edecek

Rodopman, Fenerbahçe'nin uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etme hedefinde olduğunu belirtti. “Takımımız dünyanın en prestijli robotik yarışmalarına katılarak Türkiye'yi gururla temsil edecek. Bu takım sayesinde gençlerimiz kodlama, mühendislik, bilim, sanat ve matematik alanında kendilerini geliştirecek. 4-6 Mart'ta FRC 2025 REEFSCAPE yarışması bunun sonraki hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, konuşma yaptı.

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