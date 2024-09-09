Fenerbahçe, Filip Kostic İle Anlaşma Sağladı

Fenerbahçe, Yeni Transferi Filip Kostic İle Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Filip Kostic ile kiralık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, önemli bir transfer gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirmiş oldu.

Törende Yapılan Açıklamalar

Kulüpten yapılan açıklamada, "Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Kostic, Juventus’tan kiralanmış olup düzenlenen törende resmi imzayı attı," denildi.

Kostic, sözleşmenin ardından taraftarlar önünde sahada olmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.