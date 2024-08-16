Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Göztepe ile Karşılaşmaya Çıkıyor

Fenerbahçe, Süper Lig 2. haftasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:07
Fenerbahçe, Göztepe ile Karşılaşmaya Çıkıyor

Fenerbahçe, Göztepe'ye Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Bu önemli mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Öte yandan Göztepe, ilk maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sakatlık Sorunları

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred ile geçmiş sezon kart cezalarından dolayı oynamayacak olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!