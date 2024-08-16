Fenerbahçe, Göztepe ile Karşılaşmaya Çıkıyor

Fenerbahçe, Göztepe'ye Konuk Oluyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak. Müsabaka, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Bu önemli mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Öte yandan Göztepe, ilk maçında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sakatlık Sorunları

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred ile geçmiş sezon kart cezalarından dolayı oynamayacak olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.