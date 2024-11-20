DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,42 0,42%
ALTIN
2.914,23 0,14%
BITCOIN
3.223.394,34 -1,11%

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 23 Kasım'daki Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takımla çalışmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:22
Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlığını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder de katıldı.

Günün antrenmanı, salonda core çalışmalarıyla başlamış, ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonları ile devam etmiştir. Antrenmanın sonunda ise çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Heyecanı: Ertuğrul Doğan Adaylığını Yeniledi
3
TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı
4
Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor
5
Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
Bodrum FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı