Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı İçin Hazırlığını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıklarını atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder de katıldı.

Günün antrenmanı, salonda core çalışmalarıyla başlamış, ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve dar alanda pas organizasyonları ile devam etmiştir. Antrenmanın sonunda ise çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bilgisi verildi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.