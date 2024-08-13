Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Fenerbahçe, Lille ile Karşılaştı: Maç Detayları ve Notlar

Fenerbahçe, Lille karşısında evinde önemli bir maça çıktı. İşte mücadeleden önemli notlar.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:18
Fenerbahçe, Lille ile Karşılaştı: Maç Detayları ve Notlar

Fenerbahçe-Lille Maçından Önemli Notlar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, son maçta Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya göre kadrosunda 1'i zorunlu toplam 3 değişiklik yaptı.

Sakatlıklar ve Değişiklikler

Deneyimli çalıştırıcı, ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarırken, Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu. Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, Ferdi'nin yerini alarak ilk 11'deki yerlerini aldılar.

Maç Kadrosu

Mourinho, kalede Dominik Livakovic ile başladı ve savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş görev alırken, hücum hattı ise Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin tarafından desteklendi. Gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvenildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Durumu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Adana Demirspor maçının son anlarında yaşadığı arka adale gerilmesi sebebiyle, maç öncesinde kendisini denemesine rağmen omurgasındaki ağrılar sebebiyle forma giymedi.

Tribünler Dolu

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak stadyumu doldurdu. Maç öncesinde stat çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Dostluk Yemeği

Fenerbahçe yöneticileri, Lille yöneticilerini ve UEFA delegesini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bir dostluk yemeği ile ağırladı. Yemekte Burak Çağlan Kızılhan, Rıfat Perahya ve Mario Branco gibi önemli isimler yer aldı. Yemek sonrası karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Montella Karşılaşmayı İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı yerinde takip etti. Montella, karşılaşmayı yardımcılarıyla birlikte izledi.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak