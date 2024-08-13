Fenerbahçe, Lille ile Karşılaştı: Maç Detayları ve Notlar

Fenerbahçe-Lille Maçından Önemli Notlar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille takımını ağırladı. Teknik direktör Jose Mourinho, son maçta Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya göre kadrosunda 1'i zorunlu toplam 3 değişiklik yaptı.

Sakatlıklar ve Değişiklikler

Deneyimli çalıştırıcı, ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarırken, Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu. Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, Ferdi'nin yerini alarak ilk 11'deki yerlerini aldılar.

Maç Kadrosu

Mourinho, kalede Dominik Livakovic ile başladı ve savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş görev alırken, hücum hattı ise Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Allan Saint-Maximin tarafından desteklendi. Gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvenildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Durumu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Adana Demirspor maçının son anlarında yaşadığı arka adale gerilmesi sebebiyle, maç öncesinde kendisini denemesine rağmen omurgasındaki ağrılar sebebiyle forma giymedi.

Tribünler Dolu

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak stadyumu doldurdu. Maç öncesinde stat çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Dostluk Yemeği

Fenerbahçe yöneticileri, Lille yöneticilerini ve UEFA delegesini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bir dostluk yemeği ile ağırladı. Yemekte Burak Çağlan Kızılhan, Rıfat Perahya ve Mario Branco gibi önemli isimler yer aldı. Yemek sonrası karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Montella Karşılaşmayı İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı yerinde takip etti. Montella, karşılaşmayı yardımcılarıyla birlikte izledi.