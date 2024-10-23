Fenerbahçe, Manchester United'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Yüz Yüze

Sarı-lacivertli ekip, İngiltere'nin köklü takımlarından Manchester United'ı yarın kendi sahasında konuk ediyor. 22:00'de başlayacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın yönetimini, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin üstlenecek. Hakemin yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacakken, Jeremy Stinat dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Ekiplerin Kariyer Geçmişi

Bugüne dek 6 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Manchester United, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dengede kalıyor. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında Fenerbahçe, kendi evinde 2004-2005 sezonunda 3-0’lık galibiyet almayı başarmıştı.

Fenerbahçe'deki Sakatlıklar ve Kadro Sorunları

Fenerbahçe, bu kritik maç öncesi sol bek pozisyonunda sorun yaşıyor. Jayden Oosterwolde sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Diğer sol bek Levent Mercan da UEFA kadrosunda yer almadığı için sahada olamayacak. Fenerbahçe, bu durumda Alexander Djiku'ya şans vermeyi düşünüyor.

Mourinho ve Fred Eski Takımlarıyla Karşılaşıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve takımın önemli oyuncularından Fred, geçmişte forma giydikleri Manchester United karşısında mücadele edeceği için özel bir motivasyona sahip. Mourinho, Old Trafford'da 3 kupa kazanma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Kadrosu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu şöyle şekillendi: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.