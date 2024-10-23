DOLAR
34,25 0,01%
EURO
37,01 -0,01%
ALTIN
3.028,91 -0,16%
BITCOIN
2.297.583,57 0,69%

Fenerbahçe, Manchester United'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Maç detayları ve takım durumu burada.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 08:56
Fenerbahçe, Manchester United'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Yüz Yüze

Sarı-lacivertli ekip, İngiltere'nin köklü takımlarından Manchester United'ı yarın kendi sahasında konuk ediyor. 22:00'de başlayacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın yönetimini, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin üstlenecek. Hakemin yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacakken, Jeremy Stinat dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Ekiplerin Kariyer Geçmişi

Bugüne dek 6 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Manchester United, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dengede kalıyor. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında Fenerbahçe, kendi evinde 2004-2005 sezonunda 3-0’lık galibiyet almayı başarmıştı.

Fenerbahçe'deki Sakatlıklar ve Kadro Sorunları

Fenerbahçe, bu kritik maç öncesi sol bek pozisyonunda sorun yaşıyor. Jayden Oosterwolde sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Diğer sol bek Levent Mercan da UEFA kadrosunda yer almadığı için sahada olamayacak. Fenerbahçe, bu durumda Alexander Djiku'ya şans vermeyi düşünüyor.

Mourinho ve Fred Eski Takımlarıyla Karşılaşıyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ve takımın önemli oyuncularından Fred, geçmişte forma giydikleri Manchester United karşısında mücadele edeceği için özel bir motivasyona sahip. Mourinho, Old Trafford'da 3 kupa kazanma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Kadrosu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu şöyle şekillendi: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

İLGİLİ HABERLER

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Namağlup Liderliğini Sürdürüyor
2
Beşiktaş, Olimpik Lyon ile Avrupa Ligi'nde Karşılaşıyor
3
RAMS Başakşehir, Celje ile UEFA Konferans Ligi Mücadelesine Çıkıyor
4
Fenerbahçe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Fenerbahçe, Manchester United'ı Ağırlıyor
6
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları Fırtınası

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek