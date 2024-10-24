Fenerbahçe, Manchester United Maçında Siyah Bantla Saha Çıkacak

Fenerbahçe, Şehitleri Anmak İçin Siyah Bantla Oynayacak

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, İngiliz takımı Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Futbol Takımı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımızı anmak amacıyla sahaya siyah bant takarak çıkma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı yazılı açıklamada, “Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Liginde bu akşam oynayacağı Manchester United maçına, terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına siyah bantla çıkacaktır.” ifadesine yer verdi.

Maç Saati

Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.