Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Önemli Notlar

Fenerbahçe'nin Kadro Değişiklikleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanan son lig maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, AZ Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede, Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan En-Nesyri ve Szymanski'yi yedek bırakırken, orta sahada İsmail Yüksek ve hücumda Edin Dzeko'ya şans verdi. Zorunlu bir diğer değişiklikte ise sakatlanan Djiku yerine Rodrigo Becao ilk 11'de sahaya çıktı.

Mourinho'nun Tribün Yılları

Jose Mourinho, bu karşılaşmada cezası nedeniyle tribünde yer aldı. Geçtiğimiz Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında kulübesinde yer alamadı. Basın toplantısına da yardımcısı Zeki Murat Göle katıldı.

En-Nesyri'nin Kulübede Olması

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç aradan sonra yedek kaldı. Daha önceki maçlarda forma giyen En-Nesyri, AZ Alkmaar karşısında kulübede beklemek zorunda kaldı.

Sakatlıklar ve Değişiklikler

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında toplamda 4 eksikle sahada yer aldı. Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde bir süredir takımdan uzaktı, ayrıca İrfan Can Kahveci ve Djiku da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Tribünlerden Gelen Destek

Maç öncesinde, İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan felaket nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek tezahüratları yaptı, bu durum Hollandalı taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-Lacivertli Taraftarların Desteği

Fenerbahçe'nin taraftarları, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Şehir merkezinde buluştuktan sonra topluca stadyuma hareket eden taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu ve takımlarını desteklemekten geri kalmadı.

Becao ve Çağlar'ın Başarılı İkilisi

Fenerbahçe’de Djiku’nun sakatlığı nedeniyle Becao ve Çağlar Söyüncü, savunmada birlikte sahaya çıktı. İkili, bu sezon dördüncü kez birlikte forma giydi. Bu sezon, Göztepe ile 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Union Saint-Gilloise'u 2-1 yendi.