DOLAR
34,21 -0,06%
EURO
37,03 0,11%
ALTIN
2.979,51 -0,17%
BITCOIN
2.599.862,15 0,6%

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Önemli Notlar

Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinde kadro değişiklikleri ve tribün destekleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:14
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Önemli Notlar

Fenerbahçe'nin Kadro Değişiklikleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanan son lig maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, AZ Stadı'nda gerçekleştirilen mücadelede, Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan En-Nesyri ve Szymanski'yi yedek bırakırken, orta sahada İsmail Yüksek ve hücumda Edin Dzeko'ya şans verdi. Zorunlu bir diğer değişiklikte ise sakatlanan Djiku yerine Rodrigo Becao ilk 11'de sahaya çıktı.

Mourinho'nun Tribün Yılları

Jose Mourinho, bu karşılaşmada cezası nedeniyle tribünde yer aldı. Geçtiğimiz Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında kulübesinde yer alamadı. Basın toplantısına da yardımcısı Zeki Murat Göle katıldı.

En-Nesyri'nin Kulübede Olması

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, 3 maç aradan sonra yedek kaldı. Daha önceki maçlarda forma giyen En-Nesyri, AZ Alkmaar karşısında kulübede beklemek zorunda kaldı.

Sakatlıklar ve Değişiklikler

Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında toplamda 4 eksikle sahada yer aldı. Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde bir süredir takımdan uzaktı, ayrıca İrfan Can Kahveci ve Djiku da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Tribünlerden Gelen Destek

Maç öncesinde, İspanya'nın Valensiya kentinde yaşanan felaket nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin tribünleri, saygı duruşunun ardından Filistin'e destek tezahüratları yaptı, bu durum Hollandalı taraftarların tepkisini çekti.

Sarı-Lacivertli Taraftarların Desteği

Fenerbahçe'nin taraftarları, Alkmaar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Şehir merkezinde buluştuktan sonra topluca stadyuma hareket eden taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu ve takımlarını desteklemekten geri kalmadı.

Becao ve Çağlar'ın Başarılı İkilisi

Fenerbahçe’de Djiku’nun sakatlığı nedeniyle Becao ve Çağlar Söyüncü, savunmada birlikte sahaya çıktı. İkili, bu sezon dördüncü kez birlikte forma giydi. Bu sezon, Göztepe ile 2-2 berabere kalırken, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Union Saint-Gilloise'u 2-1 yendi.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi: Kopenhag - Başakşehir İlk Yarı Sonucu
2
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a Yenildi
3
Galatasaray, Tottenham'ı Yenerek Tarih Yazdı
4
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile Müsabakası 0-0 Beraberlikle Sona Erdi
5
Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar Maçındaki Önemli Notlar
6
Galatasaray Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Sağlık Durumunu Değerlendirdi
7
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Yendi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak