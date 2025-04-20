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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon!

Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 20:51
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon!

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Tarih Yazdı

2024-2025 sezonunun sonunda Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin karşısında 79-78'lik bir galibiyet alarak seriyi 3-0 ile tamamladı. Bu sonuç, Fenerbahçe Opet'i Kadınlar Basketbol Süper Ligi tarihinin yeni şampiyonu yaptı.

Final Maçının Detayları

Final serisinin en kritik maçında kazanan taraf olan Fenerbahçe, zorlu geçen karşılaşmada bir kez daha üstün performans gösterdi. Taraftarlarının da desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, sezon boyunca sergiledikleri mücadeleyi taçlandırdı.

Bu başarının Fenerbahçe Opet'in basketbol tarihindeki önemli bir yer edeceği aşikar. Önümüzdeki sezon için hedefler büyük; yeni şampiyonluklar peşinde koşacaklar.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı. ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanı Asena Yalçın'a (solda) final şilti takdim edildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet, kupasını aldı. ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanı Asena Yalçın'a (solda) final şilti takdim edildi.

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