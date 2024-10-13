Fenerbahçe Petrol Ofisi Galatasaray Petrol Ofisi Derbisinde Kazandı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 yenmesiyle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Gökhan Bozkaya, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Geçen sezon sonu kaybettiğimiz şampiyonluğu umarım bu sene alırız" dedi.

Maç Sonrası İfadeler

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozkaya, "Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum, 6'da 6 yaptık. Şimdi milli ara var. Sezona çok iyi başladık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadılar" diye belirtti.

Maçta ilk golü atan Ümran Özev de, "Gol attığım için çok mutluyum. Hayatımdaki en iyi gollerden biriydi. Sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Kritik bir maçtı ve kazanarak 6'da 6 yaptık. Bu maçı da kazandıktan sonra artık bir adım daha öndeyiz" dedi.

Kaptandan Yorumlar

Takım kaptanı Yağmur Uraz ise, "Maçın genelinde top hakimiyeti bizdeydi. Evimizde oynadığımızı hissettirdik. Çok pozisyona girdik, iyi bir skorla ayrıldık" yorumunu yaptı. Ayrıca, taraftarların maçtayken kendilerini daha güçlü hissettiklerini ve onların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi takımları, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi takımları, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi takımları, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.