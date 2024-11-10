Fenerbahçe, Sivasspor'u İlk Yarıda Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Seyirciyi Heyecanlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Öne Çıkan Anları

Karşılaşmanın 6. dakikasında, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tadic'in sağdan yaptığı etkili ortada En-Nesyri altıpas içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi fakat top üstten auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe, öne geçti! Sağdan yapılan Mert Hakan'ın kaleye paralel ortasına altıpasta iyi pozisyon alan Samet Akaydın, topu ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı.

30. dakikada, Turgunbayev'in sağ kanattan yaptığı ortada Radakovic iyi yükseldi ancak kafa vuruşu üstten auta gitti.

44. dakikada sağdan gelen bir diğer ortada Mert Hakan'ın ön direğe gönderdiği toplarda En-Nesyri'nin vuruşu yan direğe çarparak dışarı çıktı.

İlk yarının son anlarında, 45+6. dakikada Saint-Maximin, ceza sahasına girerek uzak direğe plase bir vuruş yaptı fakat kaleci topu oyun alanına çeldi.

İlk yarı sonucunda Fenerbahçe 1-0 önde olmayı başardı ve ikinci yarıya avantajlı bir skorla çıkmaya hazırlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.