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Fenerbahçe Trabzonspor'u Son Dakikada Yenerek Puan Farkını Kapattı

Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzatmalarda attığı golle 3-2 mağlup ederek Galatasaray'la arasındaki puanı 5'e indirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:45
Fenerbahçe Trabzonspor'u Son Dakikada Yenerek Puan Farkını Kapattı

Fenerbahçe'den Dram Bir Galibiyet

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 90+12. dakikada attığı golle 3-2 yenerek, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Kritik Gol Amrabat'tan

Uzatmanın son dakikasında Amrabat’ın attığı gol, Fenerbahçe'nin galibiyeti için belirleyici oldu. Böylece, Fenerbahçe zirve takibini sürdürerek puanını 23’e yükseltti ve 2. sıraya yerleşti.

Maçın Detayları

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat kaydetti. Ev sahibi Trabzonspor ise gollerini Banza ile, ikisi de penaltıdan olmak üzere attı. Fenerbahçe, son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplamayı başardı.

Trabzonspor Kötü Gidişe Durduramadı

Öte yandan, Trabzonspor art arda gelen 2. yenilgisini yaşadı. Bu sezon ligdeki 10. maçının ardından 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan da kaldı. Trabzonspor Kulübü, maç sırasında ve sonrasında hakemlere yönelik tepki mesajları yayımladı.

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