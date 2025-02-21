Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile Eşleşti

Fenerbahçe'nin Avrupa Yolculuğu Devam Ediyor

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Fenerbahçe, bir sonraki turda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Son 16 turuna yükselmenin mutluluğunu yaşayan Sarı-Lacivertliler, bu zorlu mücadelede elinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.

Rangers ile Tarihi Düşmanlık

İskoç kulübü Rangers, zorlu bir rakip olarak biliniyor. Fenerbahçe'nin geçmişteki maçlarından edindiği tecrübelerle, bu eşleşmenin heyecan verici geçeceği açık. Her iki takımın da güçlü kadrolara sahip olması, karşılaşmayı daha da ilginç kılıyor.

Fenerbahçe taraftarlarının maça büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor. Tüm gözler, UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceği olacak.