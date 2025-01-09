Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek galip geldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:28
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 Geçti

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Rahat Geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Golleri

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Fenerbahçe, 2. dakikada öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. En Nesyri'nin altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu ve durum 0-1 oldu.

Maçın 27. dakikasında sarı-lacivertli ekip, üstünlüğünü 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, savunmadan seken topu Mert Müldür kafayla Yusuf Akçiçek ile buluşturdu. Yusuf, kale sahası önünde göğsüyle düzelttikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 0-2'ye yükseldi.

45+1. dakikada konuk ekip, avantajını artırdı. İrfan Can'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Bartuğ Elmaz'ın önüne düştü. Bu oyuncunun penaltı noktasının biraz gerisinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti ve Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci Yarıda Fırsatlar Değerlendirilemedi

İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Sonuç olarak sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda başarılı bir başlangıç yaptı.

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