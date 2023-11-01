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Fenerbahçe'de sakatlık yağmuru: Becao ve Fred'in son durumu

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Fenerbahçe'de sakatlık yağmuru: Becao ve Fred'in son durumu
Daha önce Fenerbahce'de Pendikspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Rodrigo Becao ile Fred'in sağlık durumlarına ilişkin son durum bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahce'den yapılan açıklamada, Pendikspor maçında sakatlanan iki oyuncu Rodrigo Becao ile Fred'in sağlık durumlarına ilişkin son durum bilgisi verildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

“Profesyonel A sınıfı futbol takımımızın oyuncularının, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadıkları maçta sakatlanarak maçtan çıkmak zorunda kaldılar. Her iki oyuncumuzun görüntülemeleri gerçekleşti. est sonuçları: Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues'in hamstring grubu tendonunda (biceps femoris) yırtık, kasık bölgesinde ise 2. derece yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de sakatlık yağmuru Becao ve Fred'in son durumu

İşlemler başlatıldı. Aynı maçta maçtan ayrılmak zorunda kalan diğer futbolcumuz Samet Akaydın hakkında ise herhangi bir sonuç tespit edilmedi."

İLK YARI KAPANDI

Fenerbahçe'de sakatlık yağmuru Becao ve Fred'in son durumu

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Becao'nun sakatlığı nedeniyle 2,5 ay sahalardan uzak olması bekleniyor. Fred'in de üç hafta oynaması beklenmiyor.

Becao, sezonun ilk yarısını tamamlarken, Fred'in milli aradan sonra yeniden kadroya katılması bekleniyor.

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