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Ferdi Kadıoğlu, Lille Maçında Oynayamayacak

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Milli futbolcu, Lille karşısında forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:23
Ferdi Kadıoğlu, Lille Maçında Oynayamayacak

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fransa'nın Lille ekibiyle oynayacağı mücadele öncesinde milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu hakkında önemli bir duyuru yaptı.

Kadrodan Çıkarıldı

Sarı-lacivertli camia, Ferdi Kadıoğlu'nun maç kadrosundan çıkarıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Lille maçı öncesinde Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeniyle kadro dışında kalmıştır. Adana Demirspor ile oynanan maçta oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz, son iki günde yenilenme çalışmaları yaptı. Ancak, bugün gerçekleştirilen antrenmanda ağrısının devam etmesi üzerine kadroda bulunmaması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe taraftarları, Ferdi'nin en kısa sürede sağlığına kavuşması ve takıma katılması için umutlarını sürdürüyor.

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