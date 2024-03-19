Ferdi Kadıoğlu'na talip olan olana: Flaş iddia ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu ve saha dışı olayların gölgesinde geçen maçı 3-2'lik galibiyetle tamamlayarak milli araya moralli girdi. Bu kritik mücadeleden zaferle ayrılan sarı-lacivertlilerde, gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN TALİPLERİ ARTIYOR





Son dönemde istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla adeta taraftarın gözdesi haline geldi. Transfer spekülasyonlarının hedefinde olan Ferdi için Premier Lig'den bir talip daha ortaya çıktı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Tottenham Hotspur'un, Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiği belirtiliyor. Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun orta saha için alternatif arayışında olduğu ve Ferdi Kadıoğlu'nun listelerinde yer aldığı ifade ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı ve 3 gol atıp 4 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.