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Ferdi Kadıoğlu'na talip olan olana: Flaş iddia ortalığı karıştırdı

Son dakika transfer gelişmelerine ilişkin flaş bir haberle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin kıymetli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na olan ilgi giderek artıyor. Sarı-lacivertli formayla sergilediği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Detaylar haberimizde…

Yayın Tarihi: 19.03.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:15
Ferdi Kadıoğlu'na talip olan olana: Flaş iddia ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu ve saha dışı olayların gölgesinde geçen maçı 3-2'lik galibiyetle tamamlayarak milli araya moralli girdi. Bu kritik mücadeleden zaferle ayrılan sarı-lacivertlilerde, gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN TALİPLERİ ARTIYOR

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Transferi böyle duyurdular

Son dönemde istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla adeta taraftarın gözdesi haline geldi. Transfer spekülasyonlarının hedefinde olan Ferdi için Premier Lig'den bir talip daha ortaya çıktı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Tottenham Hotspur'un, Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösterdiği belirtiliyor. Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun orta saha için alternatif arayışında olduğu ve Ferdi Kadıoğlu'nun listelerinde yer aldığı ifade ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı ve 3 gol atıp 4 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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