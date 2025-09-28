Ferhat Arıcan Paralel Barda Altın — Türkiye Szombathely'de 3 Altınla Tamamladı

Szombathely'deki Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Ferhat Arıcan paralel bar altını kazandı; Türkiye organizasyonu 3 altınla tamamladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 21:05
Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası sona erdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu açıklamasına göre Türkiye organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.

Madalya Yarışında Son Gün

Milli sporcu Ferhat Arıcan, organizasyonun son gününde paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını kazandı.

Paralel barda Altan Doğan 13.600 puanla beşinci olurken, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde topladığı 13.700 puanla altıncı sırada yer aldı.

Önceki Başarılar ve Ödüller

Ferhat Arıcan, dün kulplu beygir aletinde altın madalya kazanmış; Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya elde etmişti.

Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladıkları puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

