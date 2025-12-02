Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü 2-0 Kayserispor — Grup Aşamasına Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da Ankara Keçiörengücü, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına kaldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:31
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Karşılaşma uzatmalarda çözüldü ve ev sahibi ekip rakibini geçmeyi başardı.

Maç Detayları

Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Goller

Hüseyin Bulut (dk. 112), Odise Roshi (dk. 117) — her iki gol de Ankara Keçiörengücü adına kaydedildi.

Kadrolar

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Wellington (Oğuzcan Çalışkan dk. 60), Hakan Bilgiç, Erkam Develi (İshak Karaoğul dk. 46), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Junior Fernandes dk. 87), Haqi Osman (Odise Roshi dk. 87), Tahsin Özler (Hüseyin Bulut dk 74), Ali Akman (Mame Diouf dk. 106)

Yedekler: Aykut Özer, Mexer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, İshak Karaoğul, Odise Roshi, Eren Poyraz, Mame Diouf, Junior Fernandes, Hüseyin Bulut

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Kayserispor: Deniz Dönmezer, Nurettin Korkmaz, Arif Kocaman, Kayra Cihan, Enes Gökçek, Yiğit Emre Çeltik (Necip Özer dk. 116), Mehmet Eray Özbek, Mustafa Obut, Talha Sarıarslan (Taylan Karapınar dk. 85), Indrit Tuci, Arda Kaya (Arda Kabukcı dk. 120+1)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Ahmet Cömert, Aras Çelik, Ertuğrul Demirel, Taylan Karapınar, Muhammet Yaşar, Necip Özer, Arda Kabukci, Mahmuthan Polat, Güneş Talas

Teknik Direktör: Radomir Dalovic

Sarı Kartlar

Erkam Develi (Keçiörengücü); Talha Sarıarslan, Kayra Cihan, Mustafa Obut, Arda Kaya (Kayserispor)

