Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi! Spor camiasını şaşırtan karar

Tüm dünyanın yakından ilgilendiği İsrail-Filistin savaşı için o futbolcu destek mesajı paylamıştı. Ünlü futbolcunun yeni transfer olduğu Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05’ten sonunda beklenen karar çıktı. İşte detaylar…

Filistin'e destek verdi, sözleşmesi feshedildi! Spor camiasını şaşırtan karar
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İsrail-Filistin arasında başlayan savaş için tüm dünya yoğun ilgi gösterirken bir hamle de o futbolcudan gelmişti. Ama bu hamleyle beraber sözleşmesi feshedildi. Detaylar haberimizde…

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FİLİSTİN'E DESTEK VEREN YILDIZ FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ! BUNDESLİGA'DA DİKKAT ÇEKEN KARAR...

Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05'in, Filistin'e desteğini paylaşan Faslı-Hollandalı oyuncu El Ghazi'yi takımdan çıkarması, sert tepkilere yol açtı. Görevden alınan ve daha sonra affedilen futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Bu durum sosyal ağlarda gündem oldu. İşte detaylar.

Almanya Bundesliga'nın prestijli kulüplerinden Mainz 05, İsrail'den etkilenen Filistin'e desteğini paylaşan Anwar El Ghazi'yi duyurdu. -Hamas Çatışması, takımdan süresiz olarak çıkarıldı.

Daha sonra istifa eden oyuncunun affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı bildirildi.

Alman kulübü bir kez daha fikrini değiştirerek bu kez Fas-Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bu şart; Bu durum sosyal medyada birçok tepkiye neden olsa da kulüpten yapılan açıklamada, kararın oyuncunun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle alındığı belirtildi.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK" YAZMIŞTI

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğine değinerek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak” ifadelerini kullandı ve bir süre sonra paylaşımını sildi.

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