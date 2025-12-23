DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

FIS Sarıkamış Cup Başladı — 21 Ülkeden 126 Sporcu Sarıkamış’ta

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde FIS Sarıkamış Cup başladı; 21 ülkeden 126 sporcu yarışıyor. Etkinlik kış turizmini canlandırıyor; Palandöken Cup 26-29 Aralık'ta başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:42
FIS Sarıkamış Cup Başladı — 21 Ülkeden 126 Sporcu Sarıkamış’ta

FIS Sarıkamış Cup Başladı — 21 Ülkeden 126 Sporcu Sarıkamış’ta

Kristal karlar diyarında uluslararası alp disiplini heyecanı

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Sarıkamış, uluslararası bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Sarıkamış Cup yarışları başladı.

Yarışlar, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyona 21 ülkeden 126 sporcu katıldı ve sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar şampiyonaya katılan yarışmacılara başarı dileyerek, şunları söyledi: "Bugün itibariyle ilçemizde Uluslararası Kayak Şampiyonası başlamış bulunmakta, avantajımız kendi ilçemizde kristal karlar diyarında doğal karın olması, bundan dolayı da yarışmacılar sarıçam ormanları arasında kaymaktan çok memnun. Bundan sonraki uluslararası şampiyonaların hepsine Sarıkamış olarak ev sahipliği yapmak"

Şampiyona, Sarıkamış’ın eşsiz doğasında yerli ve yabancı turistlere de görsel bir şölen sundu. Sezonun açılmasıyla merkezde yarışların yanı sıra atlı kızak turları ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek kış turizmi hareketliliği arttı.

FIS Sarıkamış Cup tamamlandıktan sonra kayak tutkunlarının gözü Erzurum ve FIS Palandöken Cup etkinliğine çevrilecek. 26-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Palandöken Cup için hazırlıklar sürüyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SARIKAMIŞ, BU YIL DA ULUSLARARASI BİR...

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SARIKAMIŞ, BU YIL DA ULUSLARARASI BİR SPOR ŞÖLENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SARIKAMIŞ, BU YIL DA ULUSLARARASI BİR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Selekler Spor Kompleksi’nde Kurslar Başladı — Konyaaltı Belediyesi Spora Davet Ediyor
2
Hazal Özer, BEUN'den Kadın A Millî Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi
3
Menemen FK Play-off Hattının 2 Puan Gerisinde
4
Mazıdağı Fosfatspor’da 9 Ayrılık: TFF Bahis Soruşturması
5
Hakkâri'de Kurumlar Arası Basketbol Başladı: 7 Takım, 42 Maç
6
Galatasaray İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı
7
Göztepe, İlk Devrede Ligin En Az Gol Yiyeni: 17 Maçta Sadece 9 Gol

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi