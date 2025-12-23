FIS Sarıkamış Cup Başladı — 21 Ülkeden 126 Sporcu Sarıkamış’ta

Kristal karlar diyarında uluslararası alp disiplini heyecanı

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Sarıkamış, uluslararası bir spor şölenine ev sahipliği yapıyor. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) Sarıkamış Cup yarışları başladı.

Yarışlar, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Organizasyona 21 ülkeden 126 sporcu katıldı ve sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar şampiyonaya katılan yarışmacılara başarı dileyerek, şunları söyledi: "Bugün itibariyle ilçemizde Uluslararası Kayak Şampiyonası başlamış bulunmakta, avantajımız kendi ilçemizde kristal karlar diyarında doğal karın olması, bundan dolayı da yarışmacılar sarıçam ormanları arasında kaymaktan çok memnun. Bundan sonraki uluslararası şampiyonaların hepsine Sarıkamış olarak ev sahipliği yapmak"

Şampiyona, Sarıkamış’ın eşsiz doğasında yerli ve yabancı turistlere de görsel bir şölen sundu. Sezonun açılmasıyla merkezde yarışların yanı sıra atlı kızak turları ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek kış turizmi hareketliliği arttı.

FIS Sarıkamış Cup tamamlandıktan sonra kayak tutkunlarının gözü Erzurum ve FIS Palandöken Cup etkinliğine çevrilecek. 26-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Palandöken Cup için hazırlıklar sürüyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SARIKAMIŞ, BU YIL DA ULUSLARARASI BİR SPOR ŞÖLENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.