Manavgat Belediyespor, Mustafa Yüksel ile Yollarını Ayırdı

Geçiş sürecinde takım Yardımcı Antrenör Bayram Koçak yönetiminde sahaya çıkacak

Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden takımında teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp, Teknik Direktör Mustafa Yüksel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Konuyla ilgili kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

’’Manavgat Belediyespor’umuzun Teknik Direktörü Mustafa Yüksel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği özveri ve sergilediği duruş için kendisine teşekkür ederiz. Mustafa Hoca’mıza bundan sonraki kariyerinde ve hayatında yürekten başarılar diliyoruz. Bu geçiş sürecinde takımımız, Yardımcı Antrenörümüz Bayram Koçak yönetiminde yoluna devam edecektir. Takımımızın başında sahaya çıkacak olan Bayram Hocamıza güvenimiz tamdır; kendisine bu görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Takım, bu dönemde Yardımcı Antrenör Bayram Koçak yönetiminde sahaya çıkacak.

Mustafa Yüksel yönetiminde 11 karşılaşmaya çıkan Manavgat Belediyespor, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan topladı.

MANAVGAT BELEDİYESPOR, TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA YÜKSEL İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.