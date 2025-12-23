Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor 2-0 Erzurumspor FK — İlk Yarı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ev sahibi Kocaelispor, 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın her iki golünü de Darko Churlinov kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakika: Stoper Syrota’nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta, defansın arkasına sarkan Rivas sağ çaprazda topu kontrol etti. Rivas’ın yakın mesafeden sert şutunda kaleci Erkan ayaklarıyla golü engelledi.

10. dakika: Sylla’nın pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Benhur, rakibini geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Gökhan sol ayağıyla müdahale ederek topu kornere çeldi.

18. dakika: Rivas’ın sağdan getirdiği topta Churlinov arka direğe uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

45. dakika: Kaleci Erkan’ın kısa düşen pasında Samet topu kaparak Petkovic’e aktardı. Petkovic’in bekletmeden yaptığı pası Churlinov kaleci ve savunmanın arasından atarak skoru 2-0’a taşıdı. 2-0.

Stat, hakem ve kadrolar

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfeerne Dijksteel, Botond Balogh, Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Habip Keita, Darko Churlinov, Joseph Boende, Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Daniel Agyei, Karol Linetty, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Ahmet Oğuz, Mustafa Ege Bilim, Tayfur Bingöl, Esat Yusuf Narin

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay, Amar Gerxhaliu, Yiğit Baran Karaoğlan, Ömer Arda Kara, Benhur Keser, Sefa Akgün, Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Cheickne Sylla

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Brandon Baiye, Eren Tozlu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Giovanni Crociata, Mehmet Emin Billor, Orhan Ovacıklı, Martin Rodriguez Torrejon, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Darko Churlinov (dk. 18, dk. 45) (Kocaelispor)

