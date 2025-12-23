DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Sivasspor, Bandırmaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Trendyol 1. Lig 19. Hafta

Özbelsan Sivasspor, Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı antrenmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Maç 27 Aralık Cumartesi 13.30'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:06
Sivasspor, Bandırmaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Trendyol 1. Lig 19. Hafta

Sivasspor, Bandırmaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı üç takımlı bir turnuvayla tamamladı.

Yiğidolar, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA SAHASINDA BANDIRMASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA SAHASINDA BANDIRMASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA SAHASINDA BANDIRMASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Bandırmaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Trendyol 1. Lig 19. Hafta
2
Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor 2-0 Erzurumspor FK (İlk Yarı)
3
Karacabey'de Ayak Tenisi Şampiyonu Karaca
4
Manavgat Belediyespor, Mustafa Yüksel ile Yollarını Ayırdı
5
FIS Sarıkamış Cup Başladı — 21 Ülkeden 126 Sporcu Sarıkamış’ta
6
Konyaspor’da İlk Yarıda İstikrarsız Performans: 17 Puanla 13. Sırada
7
Aydın Hemsball Takımları İzmir'de 4 Kupa, 16 Madalya ile Döndü

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi