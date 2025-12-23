Sivasspor, Bandırmaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor - Trendyol 1. Lig 19. Hafta

Sivasspor, Bandırmaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenmanı üç takımlı bir turnuvayla tamamladı.

Yiğidolar, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

