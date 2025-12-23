Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor 1-0 Erzurumspor FK — Maç Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor evinde 1-0 önde

Maç devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk 20 dakikası geride kaldı ve ev sahibi ekip 1-0lık üstünlüğü sağladı. Karşılaşma şu anda devam ediyor.

Her iki takım da tur için avantaj ararken, maçın ilerleyen dakikalarında gelişecek pozisyonlar sonucu belirleyecek.

