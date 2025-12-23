DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor 1-0 Erzurumspor FK — Maç Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kocaelispor, 20. dakikada 1-0 öne geçti; mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:29
Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor evinde 1-0 önde

Maç devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk 20 dakikası geride kaldı ve ev sahibi ekip 1-0lık üstünlüğü sağladı. Karşılaşma şu anda devam ediyor.

Her iki takım da tur için avantaj ararken, maçın ilerleyen dakikalarında gelişecek pozisyonlar sonucu belirleyecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

