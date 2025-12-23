DOLAR
Karacabey'de Ayak Tenisi Şampiyonu Karaca

Karacabey’de düzenlenen 34 takımlı Ayak Tenisi Turnuvası’nı Karaca, finalde Fevzipaşa’yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:09
Karacabey Belediyesi tarafından gençleri spora yönlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası, 34 takımın katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Organizasyon, Karacapark Karacabey Belediyespor Tesislerinde gerçekleştirildi.

Çekişmeli maçlar ve tarihler

Turnuva, 24 Kasım 2025 tarihinde başlayıp grup aşamalarının ardından final etabına kadar birbirinden çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yaptı. Final etabı 8-11 Aralık 2025 tarihlerinde oynandı ve yüksek tempolu karşılaşmalar izleyenlerden tam not aldı.

Final ve ödül töreni

Final maçında Karaca, güçlü rakibi Fevzipaşa'yı 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük maçında ise Sezer Tarım, Karacabey Genç Fenerbahçeliler'i 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Finali tribünden takip eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, şampiyon Karaca takımına kupasını takdim etti. Kupa törenine ayrıca AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir ile Karacabey Belediyespor As Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Selçuk Çakır da katıldı ve ilk dörde giren takımlara kupa ile madalyalarını verdi.

Fatih Karabatı törende, "Şampiyon Karaca’nın yanı sıra final etabına kalan tüm takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizler her zaman sporun birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekiyoruz. Ayak Tenisi Turnuvamız, Karacabey’de spor kültürünü geliştiren önemli etkinliklerimizden biri olacak. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, ortaya koydukları mücadele ve spora sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum. Amacımız, her yaştan vatandaşımızı spora teşvik etmek ve ilçemizin sosyal yaşamına dinamizm kazandırmak. Karacabey’imiz, sporla daha güzel" ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyesi öncülüğünde düzenlenen turnuva, gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesini sağlarken ilçede sosyal dayanışmayı da güçlendirdi. Organizasyon, katılımcılar ve izleyiciler tarafından beğeni topladı ve benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceği mesajı verildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

