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Francesco Bagnaia, Malezya Grand Prix'sinde zafer elde etti

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Francesco Bagnaia, Malezya Grand Prix'sini kazanarak şampiyona lideri Jorge Martin'i takibine devam etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:47
Francesco Bagnaia, Malezya Grand Prix'sinde zafer elde etti

Francesco Bagnaia'nın Başarılı Yarışı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinde, Francesco Bagnaia öne çıkan isim oldu. İtalyan pilot, Ducati Lenovo takımıyla gerçekleştirdiği etkileyici performansla birinciliği elde etti.

Yarış Detayları

Sezonun kritik noktasında, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde yapılan yarış, toplamda 19 tur sürdü. Bagnaia, yarışı 38 dakika 04.563 saniyelik süreyle tamamlayarak podyumun zirvesine yerleşti. Bu sonuç, pilotlar klasmanında lider olan Jorge Martin'i takibini devam ettirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Podyumda Yer Alan İsimler

Yarışta, Bagnaia'nın hemen arkasında, Prima Pramac takımından İspanyol pilot Jorge Martin yer aldı. Martin, finişi 3.141 saniye geride geçti. Ducati Lenovo'dan bir diğer İtalyan pilot Enea Bastianini ise, liderin 10.484 saniye arkasında üçüncülüğü aldı.

Sonraki Etap: Valensiya Grand Prix'si

MotoGP'nin bir sonraki ve sezonun final yarışı, Valensiya Grand Prix'i 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Jorge Martin, bu yarışta sprint bölümünü kazanması durumunda, şampiyonluğunu ilan edebilir.

Pilotlar Klasmanı

Pilotlar klasmanında ilk beş sıralama şu şekildedir:

  1. Jorge Martin (İspanya): 485 puan
  2. Francesco Bagnaia (İtalya): 461 puan
  3. Marc Marquez (İspanya): 369 puan
  4. Enea Bastianini (İtalya): 368 puan
  5. Pedro Acosta (İspanya): 209 puan

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