Fuat Çapa, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Samsunspor’un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Yılın Kareleri Oylamasında

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Reeder Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemini bir kez daha vurguladı.

Oylama süreci, yıl içinde yaşanan önemli anların ve başarıların kutlanması adına büyük bir fırsat sunuyor. Çapa’nın katılımı, kulübün önemli bir temsilcisi olarak bu etkinliğin prestijine katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı'nın yürüttüğü bu oylama, spor camiasında geniş yankı uyandırıyor ve taraftarların da yoğun ilgisini çekiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.