Futbol Haftası: Süper Lig ve 1. Lig Maç Programı Açıkladı

Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Diğer Ligde Maç Heyecanı

Futbolseverler için heyecan dolu bir hafta daha başlıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'de 14. hafta maçları, Nesine 3. Lig'de ise 13. hafta mücadeleleri gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekildedir:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

1 Aralık Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-Altınordu (Tarsus İlçe)

14.00 1461 Trabzon FK-Sarıyer (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)

14.00 Beykoz Anadoluspor-Kırklarelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İskenderunspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Afyonspor (Faruk Çelik)

14.00 Altay-İnegölspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Batman Petrolspor-Kepezspor (Batman)

14.00 Fethiyespor-E Koleji Isparta 32 (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Ankara Demirspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Somaspor (Bolluca)

14.00 Belediye Derincespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor)

14.00 Nazillispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Nazilli İlçe)

14.00 Karaman FK-Giresunspor (Yeni Karaman)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Diyarbekirspor (Dağılgan)

14.00 Menemen FK-Serik Belediyespor (Menemen İlçe)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Bucaspor 1928 (Elazığ Atatürk)

14.00 Artı Değer Vanspor-Karacabey Belediyespor (Van Atatürk)

3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Muşspor-Ergene Velimeşespor (Muş Şehir)

1 Aralık Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-Tokat Belediye Plevnespor (Osmangazi Üniversitesi)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Düzce Cam Düzcespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Silifke Belediyespor-Karşıyaka (Silifke Şehir)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bornova 1977 (Dumlupınar)

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Kuşadasıspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16.00 Bursaspor-Artvin Hopaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Fatsa Belediyespor-Smart Golding AŞ Çayelispor (Fatsa İlçe)

14.00 Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silivri Müjdat Gürsu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Nevşehir Belediyespor-Beykoz İshaklıspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Adıyaman FK-Balıkesirspor (Kahta İlçe)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

14.00 T. Metal 1963-Tire 2021 FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Uşakspor-Amasyaspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Muğlaspor (Kelkit İlçe)

3. Grup

Bugün:

14.00 Alanya 1221-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)

Yarın:

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Küçükçekmece Sinopspor (Didim Atatürk)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Çankayaspor-Osmaniyespor (Osmanlı)

1 Aralık Pazar:

14.00 Viranşehir Belediyespor-1923 Mustafakemalpaşa (Viranşehir Bahçelievler Eski Stadyum)

14.00 Pazarspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Pazar İlçe)

14.00 Ailağa Futbol-Bayburt Özel İdare (Aliağa Atatürk)

14.00 Çorluspor 1947-Karabük İdmanyurdu (General Basri Saran)

4. Grup

Yarın:

14.00 Niğde Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol-Kırıkkale FK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Polatlı 1926-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

1 Aralık Pazar:

14.00 Mardin 1969-Denizlispor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Orduspor 1967-7 Eylül Turgutlu 1984 (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Zonguldakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Kolibri Ağrı 1970 (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor (Tepecik Şenol Güneş)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.