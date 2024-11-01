Futsal A Milli Takımı'nın Almanya Maçı Kadrosu Belli Oldu

Futsal A Milli Takımı'nın Kadrosu Açıklandı
2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında, Futsal A Milli Takımı'nın Almanya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosu belirlendi. Maç, 6 Kasım'da Almanya'nın Nürnberg kentindeki Kia Metropol Spor Salonu'nda saat 20.40'da başlayacak.
Kaleciler
- Erkan Çınar (İstanbul Şişli)
- Alpay Yüzgeç (Heracles)
Savunma Oyuncuları
- Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax)
- Gök Deniz Kahveci (Groenester)
- Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik)
- Mohammed Yusuf Aygün
- Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli)
Kanat Oyuncuları
- Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik)
- Erdem Kuş (RWDM)
- Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)
- Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler)
Forvetler
- Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli)
- Kahan Özcan (Vns United Futsal)
- Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)