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Futsal A Milli Takımı'nın Almanya Maçı Kadrosu Belli Oldu

Futsal A Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosu açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:12
Futsal A Milli Takımı'nın Almanya Maçı Kadrosu Belli Oldu

Futsal A Milli Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

2026 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında, Futsal A Milli Takımı'nın Almanya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosu belirlendi. Maç, 6 Kasım'da Almanya'nın Nürnberg kentindeki Kia Metropol Spor Salonu'nda saat 20.40'da başlayacak.

Kaleciler

  • Erkan Çınar (İstanbul Şişli)
  • Alpay Yüzgeç (Heracles)

Savunma Oyuncuları

  • Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax)
  • Gök Deniz Kahveci (Groenester)
  • Burak Uğurlu (Bingöl Gençlik)
  • Mohammed Yusuf Aygün
  • Oğuz Kaan Ünal (İstanbul Şişli)

Kanat Oyuncuları

  • Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik)
  • Erdem Kuş (RWDM)
  • Samet Ekrem Düzlüoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)
  • Hasan Fehmi Ekmen (Vangölü Sportif Faaliyetler)

Forvetler

  • Ramazan Bildirici (İstanbul Şişli)
  • Kahan Özcan (Vns United Futsal)
  • Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal)

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